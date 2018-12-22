Максим Тальбо: "Тысячная игра в моей карьере - это очень волнительно для меня"

Нападающий "Авангарда" Максим Тальбо признался, что матч с "Локомотивом", который станет тысячным в его игровой карьере, будет для него волнительным.

- Тысячная игра в моей карьере? Конечно, это все очень волнительно для меня, - приводит слова Тальбо официальный твиттер "Авангарда". - Я всегда ставил перед собой цель побеждать в каждом моменте, и сейчас вспоминается много чего. Например, первые несколько голов в НХЛ или победа в Кубке Стэнли. Сразу после нее я уже начал думать о своем следующем голе, но о тысячной игре мысли в голову не приходили. И вот сегодня это случится. Я вспоминаю, как родители приводили меня на первые тренировки, весь свой путь в хоккее, и я счастлив, что до сих могу в него играть. Ведь это лучший вид спорта на планете!

34-летний Тальбо провел 704 матча в НХЛ, где выступал за "Питтсбург", "Колорадо" и "Бостон". Помимо этого, он сыграл 135 встреч в АХЛ и 12 поединков в чемпионате Финляндии. В Континентальной хоккейной лиге канадец принял участие в 135 матчах, в которых играл за "Локомотив" и "Авангард".

Матч "Авангард" - "Локомотив" пройдет в субботу, 22 декабря. Игра начнется в 17:00 мск.

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