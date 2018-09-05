Максим Тальбо: "Летом у меня даже не было ни одной полноценной тренировки"

Нападающий "Авангарда" Максим Тальбо отметил, что подготовка к сезону у него получилась скомканной. Игрок летом перешел в омский клуб из "Локомотива".

- Лето получилось сумасшедшим, у меня даже не было ни одной полноценной тренировки, - приводит "РИА Новости" слова Тальбо. - Я присоединился к "Авангарду" в Петербурге, сыграл два матча на турнире Пучкова, и все, уже начался сезон. Конечно, это безумие, как все получилось с "Локомотивом", но я сохраню только хорошие воспоминания о Ярославле. И да, было здорово выйти и забить им победный гол в первой игре сезона.

Отличный старт чемпионата, ребята в "Авангарде" провели отличную предсезонку. Вижу, как внимательно они слушают Хартли, верят в него. Все на одной волне сейчас в команде, и это здорово.