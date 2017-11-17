Максим Сушинский: "Знаете, какое было прозвище у Ягра в "Авангарде"? Ж*па!"

Бывший хоккеист Максим Сушинский в интервью "СЭ" рассказал, какое прозвище в "Авангарде" было у чеха Яромира Ягра. Также он отметил, что 45-летнему игроку было не очень интересно тренироваться вместе с командой.

– Однажды Валерия Белоусова спросили – чем поражал в Омске Ягр? Тот подумал-подумал: "Размером задницы. Не понимаю, как он джинсы-то натягивает?!"

– Это в точку! Знаете, какое прозвище было у Ягра?

– Какое?

– "Жопа"! Ха!

– Как мило. Кто дал?

– Да мы с Рябым (Дмитрием Рябыкиным. – Прим. "СЭ") и дали.

– Еще чем удивлял?

– Человек не тренировался с командой. Балду пинал, ничего не делал. Зато потом оставался на льду и работал еще час. Грубо говоря, сам с собой.

– Почему так?

– Это и для меня загадка. Может, скучновато ему было с нами? Интереснее свои упражнения отрабатывать?

Разговор по пятницам. Максим Сушинский