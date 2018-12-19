Максим Сушинский: "Ждем от Шумакова результативных действий как в равных составах, так и в большинстве"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский - о переходе нападающего Сергея Шумакова. Ранее хоккеист выступал за ЦСКА.

- В течение всего сезона мы ищем возможности для усиления, и, конечно, рады, что состав нашей команды пополнил Сергей Шумаков, - цитирует президента официальный сайт клуба. – Сильные стороны этого нападающего известны: техническое мастерство, бросок, голевое чутье. Все это добавит нашей атаке креативности и вариативности, что крайне важно сейчас, по ходу гонки за лидерство в нашем дивизионе, когда необходимо стабильно набирать очки. Уверен, нашему новичку поможет и тот пусть недолгий, но важный заокеанский опыт, который Шумаков получил в начале нынешнего сезона. Ждем от Сергея результативных действий как в равных составах, так и в большинстве.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел 58 матчей за ЦСКА и набрал 44 (19+25) очка при показателе полезности "+32". В новой команде он будет выступать под 69-м номером.

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