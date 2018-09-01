Максим Сушинский: "Верстиг - опытный мастер, который поможет нашей команде в атаке"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский - о переходе нападающего Криса Верстига. Ранее он выступал за "Калгари".

- Верстиг - опытный мастер, который поможет нашей команде в атаке, особенно при игре в большинстве, - цитирует Сушинского официальный сайт "Калгари". - Это умный нападающий, который крайне опасен около чужих ворот, обладает хорошим броском и голевым чутьём. В большинстве он в полной мере раскрывает свои сильные качества, может сыграть на любой позиции. Для нас было важно убедиться в том, что хоккеист полностью здоров, мы собрали всю возможную информацию, отправили игрока на обследование и получили отчет: все в полном порядке. Теперь ждем Криса в команде, его навыки станут примером в том числе и для нашей молодежи. Он знает, как побеждать, готов к требованиям нашего главного тренера, к активной игре. Ждем от нашего новичка как можно больше заброшенных шайб и результативных передач! Валентина Пьянова мы благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере.

В "Авангарде" хоккеист будет выступать под третьим номером. В прошедшем Верстиг выступал за "Калгари". В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (3+5) очков.

Всего в НХЛ он провел 643 матча и набрал 358 (149+209) очков. В плей-офф у него 93 матча и 48 (18+30) очков.