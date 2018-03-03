Максим Сушинский: "Успех "Авангарду" может принести надежная игра в обороне"

Экс-нападающий и член совета директоров "Авангарда" Максим Сушинский отметил, что омский клуб может победить "Салават Юлаев" в серии первого раунда плей-офф КХЛ за счет надежной игры в обороне. Первые матчи пройдут в Уфе 4 и 5 марта.

- Я думаю, что если "Авангард" будет играть хорошо в обороне и будет выручать вратарь, а в нападении будут использовать те шансы, которые есть, то есть шансы пройти "Салават Юлаев", - цитирует "Р-Спорт" Сушинского. - В первую очередь успех "Авангарду" может принести надежная игра в обороне. Атака у Уфы очень хорошая, придется ее ликвидировать, как и большинство "Салавата". Если справится "Авангард" с лидерами соперника, то шансы выйти в следующий раунд есть.