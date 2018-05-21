Максим Сушинский: "У нас серьезные задачи, поэтому нужен качественный главный тренер"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский рассказал о переговорах с новым наставником команды и сроках, когда кандидатура будет утверждена.

– Сегодня на совете директоров должен быть выбран главный тренер "Авангарда".

– Насколько мне известно, новый совет директоров назначен на 28 мая, и обсуждаться там будут другие вопросы.

– И когда же тогда ждать новостей насчет главного тренера?

– Как только договоримся с тренером – сразу же объявим. Мы бы хотели – чем раньше, тем лучше. Но это процесс рабочий. Поэтому я не могу сказать точные сроки. Как только подпишем – сообщим.

– Известно, что председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов встречался на чемпионате мира по хоккею в Копенгагене с Вячеславом Быковым.

– Да, встречался, но, насколько я знаю, они обсуждали запуск и развитие Академии "Авангарда" в Омске.

– Не беспокоит, что отсрочка с назначением тренера может помешать в селекционной работе?

– Мы с Александром Владимировичем очень скрупулезно относимся к выбору главного тренера и у нас полное понимание того, какой человек нам нужен. Мы нацелены подписать качественного профессионала, чтобы и команда в него верила, и чтобы тренер верил в команду. У нас серьезные задачи. Поэтому нужен хороший специалист.

– Будут ли заменены все легионеры или, скажем, Андре Петерссон останется?

– Петерссон – в нашем приоритетном списке. Поэтому, возможно, он останется. Перселла не будет. Анелева тоже. Нам нужны более качественные легионеры, которые закроют нам первую тройку.

– Я так понимаю, ваш взор сейчас направлен на североамериканский рынок игроков.

– Именно так.

– Расскажите о будущем Ильи Михеева и Доминика Фурха.

– У них действующие контракты с "Авангардом", они в команде.

– А из прежних российских лидеров – скажем, Евгений Медведев остается или нет?

– Пока вопрос открытый. Мы рассматриваем много качественных игроков. Будем работать. Тренер, конечно, это наш приоритет. Надеюсь, в ближайшее время сможем обо всем рассказать. (Игорь ЕРОНКО)