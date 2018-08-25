Максим Сушинский: "Тальбо и Деарне - командные игроки, что крайне важно для "Авангарда"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал переходы Максима Тальбо и Давида Деарне.

- Для решения задач в сезоне нам было необходимо качественное усиление в линии атаки, - цитирует президента официальный сайт клуба. - Клуб не торопился с выбором легионеров, вместе с Бобом Хартли мы четко понимали, какого плана игроки нам нужны. Тальбо и Деарне - настоящие профессионалы, обладающие солидным опытом выступления в НХЛ, техничные форварды, умеющие решить момент и создать его для партнёров. Новички должны помочь нам усилить и игру в большинстве. Но прежде всего это командные игроки, что крайне важно для нашего клуба, поскольку мы выстраиваем коллектив, в котором нет личных целей, а есть только цели общие. И наши новички нам в этом помогут. Хотелось бы также сказать спасибо за работу Юхану Сундстрему, которому мы желаем удачи в дальнейшей карьере.

В "Авангарде" Деарне будет играть под 15 номером, Тальбо выбрал 27 номер. Соглашения с нападающими рассчитаны до конца сезона.