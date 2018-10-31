Максим Сушинский: "Столберг обладает внушительным опытом и мастерством, а также знаком с КХЛ"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал "СЭ" подписание шведского нападающего Виктора Столберга. По его словам, команде необходим был опытный игрок, способный заменить Криса Верстига.

– После того, как Крис Верстиг покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, нам было необходимо найти ему замену, – цитирует Сушинского официальный сайт "Авангарда". – На данный момент сезон в разгаре во всех европейских чемпионатах, приобрести качественного игрока непросто. Однако нам удалось найти нападающего в Швейцарии, который, с одной стороны, обладает внушительным опытом и мастерством, а с другой – знаком с КХЛ.

Виктор Стольберг большую часть карьеры провел за океаном, показывал результативный хоккей, в сезоне-2012/13 выступал в КХЛ за "Атлант", после чего выиграл Кубок Стэнли в составе "Чикаго". Приветствуем новичка в нашей команде и желаем хорошей игры! Сейчас, когда матчи идут один за другим, крайне важно держать высокий уровень и набирать очки, улучшая вместе с этим игру во всех компонентах.