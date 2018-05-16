Максим Сушинский: "С переходом Петрова мы получили опытного мастера, способного стабильно набирать очки"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский рассказал, что даст команде переход нападающего Кирилла Петрова. Ранее хоккеист выступал за ЦСКА.

- С переходом Петрова мы получили опытного мастера, способного стабильно набирать очки как в регулярке, так и в плей-офф, что очень важно, - цитирует президента официальный сайт клуба. - Петров действует агрессивно, обладает поставленным броском, может играть и в силовой, и в комбинационный хоккей. Его высокий показатель полезности говорит о многом: он всегда работает на команду, а не на индивидуальные показатели. Именно такие хоккеисты нам нужны в "Авангарде" образца нового сезона.

В результате сделки в обратном направлении проследовал шведский форвард Филип Карлссон. Контракт с российским нападающим рассчитан до конца сезона-2018/19.