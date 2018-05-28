Максим Сушинский: "Решения по Пулккинену нет. Червенки в "Авангарде" не будет"

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский в интервью "СЭ" рассказал о подписании договора с канадским тренером Бобом Хартли и последних трансферных новостях клуба.
– Присоединится ли к "Авангарду" финский форвард Пулккинен?
– Он в списке наших интересов, но пока решения по нему нет.
– Что насчет возвращения Романа Червенки?
– Его не будет. У нас большой список игроков, и мы подбираем состав с точки зрения усиления конкретных позиций.
– Останется ли в команде Илья Михеев?
– А почему вы спрашиваете? Вам же Александр Крылов ясно дал понять, что мы делаем ставку на своих воспитанников и они будут оттачивать свое мастерство под присмотром опытной бригады тренеров. Михеев – один из лидеров нашей команды, мы рассчитываем на него. У него есть контракт, и он никуда не собирается, готовится к следующему сезону.
– Уйдет ли Мартынов в "Трактор"?
– А почему он должен уйти? У него еще год контракта. Мы разговаривали с Егором, он хочет играть в нашей команде.
– Останется ли Евгений Медведев?
– Он есть в списке кандидатов на продление контракта, по нему ведется работа. (Игорь ЕРОНКО)
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- Теему Пулккинен