Максим Сушинский: "Решения по Пулккинену нет. Червенки в "Авангарде" не будет"

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский в интервью "СЭ" рассказал о подписании договора с канадским тренером Бобом Хартли и последних трансферных новостях клуба.

– Присоединится ли к "Авангарду" финский форвард Пулккинен?

– Он в списке наших интересов, но пока решения по нему нет.

– Что насчет возвращения Романа Червенки?

– Его не будет. У нас большой список игроков, и мы подбираем состав с точки зрения усиления конкретных позиций.

– Останется ли в команде Илья Михеев?

– А почему вы спрашиваете? Вам же Александр Крылов ясно дал понять, что мы делаем ставку на своих воспитанников и они будут оттачивать свое мастерство под присмотром опытной бригады тренеров. Михеев – один из лидеров нашей команды, мы рассчитываем на него. У него есть контракт, и он никуда не собирается, готовится к следующему сезону.

– Уйдет ли Мартынов в "Трактор"?

– А почему он должен уйти? У него еще год контракта. Мы разговаривали с Егором, он хочет играть в нашей команде.

– Останется ли Евгений Медведев?

– Он есть в списке кандидатов на продление контракта, по нему ведется работа. (Игорь ЕРОНКО)