Максим Сушинский: "Опыт игры в НХЛ поможет Емелину быстро адаптироваться в "Авангарде"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский в интервью клубной пресс-службе сказал, что команде был необходим такой защитник как Алексей Емелин. Сегодня, 2 сентября, "ястребы" объявили о подписании трехлетнего контракта с 32-летним хоккеистом.

– В команде, настроенной решать серьезные задачи, должен быть баланс между креативными и трудолюбивыми игроками, – сказал Сушинский. – Емелин – жесткий защитник, это "мускулы" команды, нам был необходим хоккеист, способный действовать уверенно, просто и бескомпромиссно. Некоторые соперники предпочитают обходить Емелина стороной на льду, это известный факт. Алексей отлично вписывается в систему Боба Хартли, опыт выступления в НХЛ поможет ему максимально быстро адаптироваться в "Авангарде".

Предыдущим клубом Емелина был "Нэшвилл", в составе которого он провел в прошлом сезоне 76 матчей, набрав 9 (1+8) очков при показателе полезности "+9".