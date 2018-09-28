Максим Сушинский: "Огорчил первый период, но больше всего порадовала победа над СКА"

Генеральный менеджер "Авангарда" Максим Сушинский подвел итоги победы над СКА (3:2 Б).

- Что порадовало больше всего в матче со СКА?

- Больше всего порадовала победа, но первый период очень огорчил. Либо сказалось два выходных, потому что мы долго входили в игру, либо напор СКА был получше.

- Как скоро поправится Верстиг?

- Думаю, примет участие уже в следующем матче. Пивцакин уже начал тренироваться и готовиться. К следующей домашней серии будет в строю.

- Показал ли вам этот матч со СКА, что "Авангард" сможет на равных биться со СКА в финале Кубка Гагарина?

- Пока мне так не показалось. До финала еще очень много времени, есть, над чем работать.

- "Автомобилист" всего в двух очках от вас.

- "Автомобилист" – очень крепкая команда с хорошей атакой, мне импонирует мне их игра. Они по праву на том месте, на котором сейчас.

- А что вам не нравится в игре "Авангарда" на старте сезона?

- Есть кое-какие моменты. Не хотел бы их обсуждать.

- Может быть, игра в атаке, игра с шайбой?

- И это тоже, у нас большинства нет. Мы это обсуждаем с главным тренером, каждый день работаем. (Игорь Еронко)

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