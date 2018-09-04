Максим Сушинский: "Неправда, что зарплата Емелина - 100 миллионов рублей в год"

Генеральный менеджер "Авангарда" Максим Сушинский объяснил подписание контракта с Алексеем Емелиным, отметив, что планирует пригласить еще одного легионера.

- Эти две игры - ничего не значат. В эйфорию мы не впадаем. Чемпионат выигрывается в апреле. К апрелю мы и готовимся. Понравилось, что ребята начинают понимать систему.

Драться нам не надо, драки у нас запрещены, а по силовым приемам мы всем проигрываем. Поэтому нам и нужен Емелин. Для меньшинства и четкой обороны. Он нужен для меньшинства, а никак не игры в атаке или игры "5 на 4". Неправда, что у Емелина зарплата 100 миллионов в год. Меньше. Насколько - не скажу, в нашей стране такие вещи лучше не открывать.

Ряме у нас в списке трамвмированных до конца сезона. У нас есть планы по привлечению еще одного иностранца, но не в ворота. С Кошелевым ничего не произошло. С ним все нормально. Хартли им доволен. Просто у нас сейчас такой состав, но он нам нужен и обязательно будет играть. (Игорь ЕРОНКО)