Максим Сушинский: "Не исключено, что весной кто-то найдет "противоядие" против СКА"

Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский считает, что на данный момент у питесркого клуба просто нет конкурентов. По словам экс-форварда, вопрос заключается лишь в том, сможет ли команда сохранить свой уровень до плей-офф.

– Произошло то, что и ожидалось: СКА на сегодняшний день на голову сильнее всех в лиге и закономерно превзошел ЦСКА, лишь на пару-тройку минут расслабившись, – цитируют "Известия" Сушинского. – Тот отрезок матча, когда гости положили Шестеркину три шайбы, я могу увязать лишь с кратковременной потерей концентрации у петербуржцев. Они быстро забросили две шайбы в начале встречи, подумали, что можно победить в эконом-режиме и снизили скорости и уровень борьбы, что в итоге привело к такому казусу. По сути, ЦСКА не создал больше ничего, кроме моментов с этими тремя голами. Им сильно повезло, что они получили шанс перевернуть игру и создать интригу, но даже в этих условиях СКА стоило просто включиться на полную мощь – и исход встречи довольно быстро решился в их пользу.

Думаю, сейчас у СКА нет конкурентов в КХЛ. Они просто вчистую всех переигрывают, а очки теряют лишь когда расслабляются или в случаях, когда им не везет с реализацией моментов. Пока непонятно, что ЦСКА может противопоставить петербуржцам. Так что в регулярном чемпионате победа будет однозначно за СКА. На дистанции ни у кого нет шансов им противостоять. Но неизвестно, сумеют ли они сохранить этот уровень к плей-офф. Там формат такой, что в отдельной серии может случиться что угодно. Например, могут собраться и успешно выступить против СКА даже рижское "Динамо" или хотя бы "Куньлунь". Поэтому не исключено, что весной кто-то найдет "противоядие" против команды Знарка. Но сейчас она непобедима.