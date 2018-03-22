Максим Сушинский: "Не говорил с Быковым о работе в клубе"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский отметил, что не связывался с тренером Вячеславом Быковым на предмет работы в команде.

- Честно, я не связывался с Вячеславом Аркадьевичем Быковым. Может, кто-то это сделал кроме меня, но это вряд ли", - цитирует Сушинского "РИА Новости".

Сушинский 17 марта занял пост президента "Авангарда", тогда же он заявил, что решение по главному тренеру будет принято позднее. Быков ранее тренировал ЦСКА, "Салават Юлаев", СКА и сборную России.