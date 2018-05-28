Максим Сушинский: "На пост главного тренера мы рассматривали Илью Воробьева"

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский в интервью "СЭ" рассказал о подписании договора с канадским тренером Бобом Хартли и последних трансферных новостях клуба.

​​– На пост главного тренера мы рассматривали Илью Воробьева, но, как вы знаете, он отпал по независящим от нас причинам, – сообщил Сушинский. – После этого мы посмотрели на российский рынок, но не смогли найти тренера, который подходил бы под нашу стратегию. Тогда мы с Крыловым (председателем совета директоров "Авангарда". – Прим. "СЭ") решили рассмотреть иностранных специалистов, и он предложил обратить внимание на тренера, который удачно работал с латвийской сборной на чемпионате мира. Это харизматичный и опытный специалист, выигравший Кубок Стэнли и хорошо знакомый с Ковальчуком. Александр с Ильей дружит и попросил связать его с Хартли.

– Как долго шли переговоры?

– Как только Крылов договорился с ним о встрече, мы сразу же вылетели в Копенгаген. Договорились мы не так быстро. Переговоры длились всю ночь, после чего обе стороны – и наша, и Боба взяли время на размышления. Затем мы начали обсуждать детали контракта. Хартли интересовало множество подробностей, ведь он собирается приехать с женой. Мы присылали ему фотографии: магазины, рестораны и многие другие места. Он также интересовался учителем русского языка, потому что всегда учит язык страны, где работает.

– Были ли у Хартли какие-то особенные требования по подписанию новых игроков?

– В основном это касается кандидатов на североамериканском рынке – ребят, которые играли в НХЛ и АХЛ. По ним мы будет советоваться, Хартли наведет справки о том, что это за игроки, как ведут себя в коллективе, как проявляют себя в плей-офф.

– Нет ли опасений, что у нового тренерского штаба возникнет проблема с языковым барьером?

– Нет. А с кем? С игроками? Хоккейный язык для тех, кто его понимает, – достаточно прост. У нас есть тренеры Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин. Оно отлично говорят по-английски. Проблемы с переводом точно не возникнет. (Игорь ЕРОНКО)