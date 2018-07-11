Максим Сушинский: "Когда возникла кандидатура Хартли, то сомнений не было никаких"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский на презентации нового главного тренера клуба Боба Хартли, которая состоялась в среду в Омске, признался, что немного завидует игрокам, которым повезло поработать с таким опытным канадским специалистом.

– Я не так давно сам выходил на лед в качестве игрока, прекрасно понимаю и знаю, кто такой главный тренер, какова его роль, – приводит слова Сушинского пресс-служба "Авангарда". – Когда возникла кандидатура Хартли, то сомнений не было никаких. Это человек с колоссальным тренерским опытом, своего рода легенда мирового хоккея. Может быть, покажется странным, но где-то даже завидую нашим хоккеистам. Им невероятно повезло с возможностью тренироваться под руководством такого специалиста. Общался с командой, все ребята очень рады и с нетерпением ждут начала тренировочного процесса. Со своей стороны постараемся создать Бобу максимально комфортные условия для его плодотворной работы в нашем городе.