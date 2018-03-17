Максим Сушинский: "Когда предложили стать президентом "Авангарда", согласился не раздумывая"

Новый президент "Авангарда" Максим Сушинский​ подчеркнул, что сразу согласился, получив предложение принять должность. На этом посту он сменил Владимира Шалаева. В бытность хоккеистом он защищал цвета омского клуба с 1996 по 2005 год (с перерывом в полгода).

– Омск для меня – особенный город, а "Авангард" – команда, с которой связана важная часть моей жизни и лучшие годы спортивной карьеры, – цитирует официальный сайт НХЛ Сушинского. – Поэтому, когда мне сегодня поступило предложение возглавить клуб, не раздумывая его принял. Я приложу все силы, весь свой управленческий и спортивный опыт для достижения клубом максимальных целей. Игра, показанная командой в плей-офф, несмотря на невыход в следующий круг, внушает оптимизм: значительная часть игроков готова выступать на высоком уровне, которого ждут болельщики "Авангарда". Сейчас наша основная задача – усиление спортивной составляющей работы клуба. Мы будем опираться на тех, кто способен максимально эффективно выполнять поставленные задачи. Это касается как игроков, так и менеджмента.