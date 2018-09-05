Максим Сушинский: "Фрэнсон - игрок дисциплинированный, в системе Боба Хартли такие исполнители нужны"

Генеральный менеджер "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал подписание защитника Коди Франсона. Соглашение клуба с 31-летним канадцем рассчитано на 2 года.

- Защитник под большинство с хорошим мощным броском - мы давно искали такой вариант и остановились на кандидатуре Фрэнсона, - приводит официальный сайт клуба слова Сушинского. - Он достаточно опытен, провел более 500 матчей в НХЛ, и поможет нам как в организации атаки, так и при обороне своих ворот. Думаю, силу щелчка нашего новичка оценят многие. Фрэнсон - игрок дисциплинированный, с хорошими физическими данными, а также игровым мышлением. В системе Боба Хартли такие исполнители нужны.

В прошлом сезоне Франсон выступал за "Чикаго" и фарм-клуб "Блэкхокс" в АХЛ "Рокфорд". Всего в НХЛ он провел 550 матчей и набрал 212 (43+169) очков.

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