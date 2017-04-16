Максим Сушинский: "Доминирование СКА? В свое время ЦСКА выигрывал по 20 чемпионатов подряд"

Бывший нападающий сборной России и СКА заявил, что доминирование петербургского клуба в КХЛ не является плюсом для российского хоккея, однако отметил, что в свое время столичный ЦСКА единолично лидировал в турнире. СКА обыграл "Магнитку" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграл Кубок Гагарина.

– Как влияет на российский хоккей тотальное доминирование СКА?

– Это не очень хорошо для нашего хоккея, но здорово для питерского. В свое время ЦСКА выигрывал по 20 чемпионатов подряд, и никто не задавал таких вопросов. У СКА только первый сезон, в котором было понятно, что он всех сильнее.

– Кто из петербуржских хоккеистов может усилить сборную на чемпионате мира и Олимпиаде?

– Тройка Гусев – Шипачев – Дадонов – лучшая тройка лиги, составленная из российских хоккеистов. Парни на сто процентов поедут на чемпионат мира и будут там лидерами команды. Велика вероятность увидеть их и в Корее, где бы они ни продолжили карьеру. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА