Максим Сушинский: "Цыгуров полностью отдавался своему делу, был его фанатом"

Известный российский хоккеист, чемпион мира Максим Сушинский отметил, что прославленный отечественный тренер Геннадий Цыгуров был настоящим фанатом своего дела. Специалист скончался в среду, 14 декабря, на 75-м году жизни.

– Мне удалось долго поработать с Геннадием Федоровичем – мы работали вместе и в "Авангарде", и в сборной России, – цитирует "Р-Спорт" Сушинского. – Он сыграл большую роль в становлении тогдашнего "Авангарда". Это человек, который полностью отдавался своему делу, был его фанатом, был предан хоккею. Он был очень требовательным – и по отношению к себе, в первую очередь, и по отношению к своим подопечным.