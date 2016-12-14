19:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Сушинский: "Цыгуров полностью отдавался своему делу, был его фанатом"

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Известный российский хоккеист, чемпион мира Максим Сушинский отметил, что прославленный отечественный тренер Геннадий Цыгуров был настоящим фанатом своего дела. Специалист скончался в среду, 14 декабря, на 75-м году жизни.

 
Геннадий ЦЫГУРОВ.Прощайте, Геннадий Федорович. Памяти Цыгурова

– Мне удалось долго поработать с Геннадием Федоровичем – мы работали вместе и в "Авангарде", и в сборной России, – цитирует "Р-Спорт" Сушинского. – Он сыграл большую роль в становлении тогдашнего "Авангарда". Это человек, который полностью отдавался своему делу, был его фанатом, был предан хоккею. Он был очень требовательным – и по отношению к себе, в первую очередь, и по отношению к своим подопечным.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161214/1113739176.html

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