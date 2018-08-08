Максим Сушинский: "Будем привозить болельщиков "Авангарда" в Москву"

Генеральный менеджер "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал переезд клуба в Балашиху в связи с аварийным состоянием "Арены-Омск".

- Будут ли изменения в календаре в связи с вашей передислокацией в Балашиху?

- Мы над этим плотно работаем с КХЛ. Скорее всего, на следующей неделе мы скажем, какие будут изменения. Прямо сейчас мы собираем информацию из клубов. Хотим, чтобы другие команды тоже в этом поучаствовали. Будем подстраиваться под клубы, которые захотят изменить календарь"

- Именно для вас тогда календарь может быть совсем изломанным.

- Конечно, да. Но мы и так здесь потерпевшие.

- Где команда будет базироваться?

- В Балашихе. Это будет полностью наш стадион на время, скажем так, командировки.

- Крылов говорил об акциях для болельщиков. Какими они будут?

- Планируются разные варианты, но пока все в разработке, и четко сказать, как это будет выглядеть, куда мы их будем возить, мы пока не можем. Конечно, если мы будем в Сибири играть или где-то рядом, скажем, в Астане, то туда легко болельщиков доставить. Но будем и в Москву тоже привозить. (Игорь ЕРОНКО)