Максим Шалунов: "В первый раз с таким встречаюсь, чтобы на буллитах были видеопросмотры"

Форвард ЦСКА Максим Шалунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1 Б), отметив, что команда могла лучше сыграть в большинстве. По его словам, он впервые видит, чтобы при буллитах судьи использовали видеопросмотры.

– Всегда интересно встречаться со СКА – и нам, и зрителям. Даже настраиваться на такую игру не надо. Классный матч получился, – сказал Шалунов.

– Довольны содержанием игры своей команды? После первого периода вы немного отдали инициативу.

– Мы не хотели отдавать, конечно. Против нас вышла очень хорошая команда, очень обученная. Никто не хотел проиграть.

– Могло быть проще, если бы большинство реализовали?

– Сегодня с большинством что-то не так было, да. Разберем.

– Почему оно не получилось?

– Почему-то (смеется). Нужно просто более ответственно к этому подходить. На тренировках оттачиваем, все нормально, а в игре... Ничего не буду говорить, еще сам себя закопаю.

– Буллиты тренировали?

– Да. Можно и сказать, что это домашняя заготовка.

– Помните, чтобы когда-то на буллитах были видеопросмотры?

– Если честно, в первый раз с таким встречаюсь. Так долго еще смотрели – не понимаю, что там можно было смотреть. Для меня все было видно.

– На результат это не повлияло, но можно сказать, что рады за Кузьменко? Весь сезон не мог забить.

– Он первый забил? Молодчик.

– Он не праздновал гол.

– Молодчик.

– После видеопросмотра буллита Коскиранты судьи говорили с тренерами. О чем?

– Не слышал. О чем-то своем разговаривали. О тренерско-судейском. (Игорь Новиков)