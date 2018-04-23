Максим Шалунов — о финале Кубка Гагарина: "Чувствую опустошение. Нам нужен был Кубок"

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов отметил, что после проигранной финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса" (1:4) чувствует только опустошение. В последней игре, которая прошла 22 апреля, казанцы выиграли со счетом 1:0 и завоевали третий Кубок Гагарина в своей истории.

—У меня было три броска в створ в последней игре, но этого не хватило, как и голов. "Ак Барс" выиграл, значит, был лучше, – цитирует "Бизнес Online" Шалунова. – Сейчас мне сложно говорить, я чувствую просто опустошение. Ничего более. Нам нужен был Кубок, вот и все.

В плей-офф Кубка Гагарина этого сезона Шалунов сыграл 17 матчей и набрал 5 (3+2) очков. Отметим, что ЦСКА играл в финалах Кубка Гагарина два раза (в сезонах-2015/2016 и 2017/2018) и оба раза уступил.