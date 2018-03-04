Максим Шалунов: "Как приберечь шайбы, когда залетает?"

Форвард ЦСКА Максим Шалунов после победы над "Спартаком" (6:0) в четвертьфинале Западной конференции Кубка Гагарина отметил, что, несмотря на счет, победа армейцам не далась легко.

– Было важно повести в серии, – заявил Шалунов. – Этот матч уже забили – готовимся к следующему. Первый гол? Сыграл на моменте – получилось.

– Показалось, что вас мотивировал невызов на Олимпиаду.

– Надо дальше так продолжать. Спасибо, что подметили. Дай бог, чтобы это меня мотивировало.

– Не думали приберечь шайбы на завтра?

– Ну а как, если залетает. Надо же забивать, пока есть возможность. Зачем сбавлять темп, если есть силы. Мы готовились со стороны.

– Победа далась легко?

– Не сказал бы. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне. Соперник – мастеровая команда.

– Повлияло, что на день позже начали плей-офф?

– Вообще не повлияло.

– Хохлачеву хотели ответить за грубость в третьем периоде?

– Молодец, что удалился (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)