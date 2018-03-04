Максим Шалунов: "Как приберечь шайбы, когда залетает?"

Форвард ЦСКА Максим Шалунов после победы над "Спартаком" (6:0) в четвертьфинале Западной конференции Кубка Гагарина отметил, что, несмотря на счет, победа армейцам не далась легко.
– Было важно повести в серии, – заявил Шалунов. – Этот матч уже забили – готовимся к следующему. Первый гол? Сыграл на моменте – получилось.
– Показалось, что вас мотивировал невызов на Олимпиаду.
– Надо дальше так продолжать. Спасибо, что подметили. Дай бог, чтобы это меня мотивировало.
– Не думали приберечь шайбы на завтра?
– Ну а как, если залетает. Надо же забивать, пока есть возможность. Зачем сбавлять темп, если есть силы. Мы готовились со стороны.
– Победа далась легко?
– Не сказал бы. Второй период мы больше половины провели у себя в зоне. Соперник – мастеровая команда.
– Повлияло, что на день позже начали плей-офф?
– Вообще не повлияло.
– Хохлачеву хотели ответить за грубость в третьем периоде?
– Молодец, что удалился (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)
Максим Шалунов после дерби #ЦСКСПР pic.twitter.com/Ov6JFlCQNQ– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 4 марта 2018 г.