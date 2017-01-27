Максим Шалунов: "Для "Сибири" плей-офф начался давно"

Нападающий "Сибири" Максим Шалунов высказал мнение о том, что чешский голкипер Александр Салак – больше, чем половина команды. По словам форварда, для "Сибири" плей-офф начался давно и у команды нет права на ошибку.

– Сейчас будут семь матчей – они практически все стыковые, с нашими прямыми конкурентами, – приводит пресс-служба КХЛ слова Шалунова. – Надо просто выходить и выигрывать, тогда мы будем в плей-офф. В принципе, нам это по силам.

Сильно ли сказалась травма Салака на игре "Сибири"? Как говорится, вратарь – это половина команды. А у нас Салак – практически вся команда. Такая личность, как в раздевалке, так и на льду. Он спокойно бы стал капитаном, если бы не был вратарем (смеется).

Скабелка сейчас требует выходить на каждую игру как на последнюю, потому что для нас плей-офф начался давно. Нет права на ошибку. Все в работе.



Новосибирск всегда живет хоккеем. Чем славятся болельщики "Сибири" – они и в горе, и в радости разделяют с нами эту ношу. На самом деле, это очень приятно. Когда есть поддержка, из ямы вылезти намного легче, потому что ты чувствуешь, что в команду верят.