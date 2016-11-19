20:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Семенов: "В матче с ЦСКА "Барыс" подвела реализация"

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Защитник "Барыса" Максим Семенов после поражения от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда должна была забивать в большинстве. По словам Семенова, "Барысу" нужно меньше пропускать.

– Как отметил после матча наставник вашей команды, "Барыс" играл неплохо. Согласны с этим?

– Да. Если исключить пропущенные шайбы, игра была боевой, где-то даже равной. Тем не менее, счет на табло, и он говорит сам за себя.

– Что не получилось?

– Мы мало забили, и это основная причина неудачи. Моменты у нас имелись, и большинство тоже. Имея численное преимущество, мы должны были играть лучше, забрасывать шайбы. Нас подвела реализация.

– Показалось, что игра была не очень жесткой, тем не менее, удалений с обеих сторон оказалось много. Почему?

– Сейчас такие правила, что удаляют за мелкие зацепки, мелкие удары, блоки, высоко поднятую клюшку. За жесткую игру никогда не удаляли и, думаю, не будут удалять.

– Ваша команда пропустила четыре шайбы. Не многовато по такой игре?

– Я согласен, мы должны меньше пропускать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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