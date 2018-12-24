Максим Рыбин дебютирует за "Салават" в матче с "Локомотивом"

Нападающий Максим Рыбин, перешедший по ходу сезона из "Северстали" в "Салават Юлаев", начнет свои выступления в башкирской команде в сегодняшнем матче с "Локомотивом".

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Салават Юлаев":



Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачев;

Сергеев – Гареев, Солодухин – Кадейкин – Майоров;

Елизаров – Семенов, Рыбин – Хохряков – Дубровский.



"Локомотив":



Коновалов (Салак);

Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;

Елесин – Кронвалль, Е. Аверин – Коротков – Санников;

Н. Аверин – Осипов, Юртайкин – Апальков – Картаев;

Афанасьев – Черепанов, Фатеев – Иванов – Беляев.

Матч "Салават Юлаев" - "Локомотив" начался в 17:00 по московскому времени.

Все о КХЛ - здесь