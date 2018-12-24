16:57 | Хоккей — КХЛ

Максим Рыбин дебютирует за "Салават" в матче с "Локомотивом"

Обсудить
0

Нападающий Максим Рыбин, перешедший по ходу сезона из "Северстали" в "Салават Юлаев", начнет свои выступления в башкирской команде в сегодняшнем матче с "Локомотивом".

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Салават Юлаев":

Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачев;
Сергеев – Гареев, Солодухин – Кадейкин – Майоров;
Елизаров – Семенов, Рыбин – Хохряков – Дубровский.
 

"Локомотив": 

Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;
Елесин – Кронвалль, Е. Аверин – Коротков – Санников;
Н. Аверин – Осипов, Юртайкин – Апальков – Картаев;
Афанасьев – Черепанов, Фатеев – Иванов – Беляев.

Матч "Салават Юлаев" - "Локомотив" начался в 17:00 по московскому времени. 

Все о КХЛ - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...