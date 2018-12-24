Максим Рыбин дебютирует за "Салават" в матче с "Локомотивом"

Нападающий Максим Рыбин, перешедший по ходу сезона из "Северстали" в "Салават Юлаев", начнет свои выступления в башкирской команде в сегодняшнем матче с "Локомотивом".
Полностью составы команд выглядят следующим образом:
"Салават Юлаев":
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачев;
Сергеев – Гареев, Солодухин – Кадейкин – Майоров;
Елизаров – Семенов, Рыбин – Хохряков – Дубровский.
"Локомотив":
Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;
Елесин – Кронвалль, Е. Аверин – Коротков – Санников;
Н. Аверин – Осипов, Юртайкин – Апальков – Картаев;
Афанасьев – Черепанов, Фатеев – Иванов – Беляев.
Матч "Салават Юлаев" - "Локомотив" начался в 17:00 по московскому времени.
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