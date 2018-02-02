Максим Рябов: "Автомобилист" планирует сохранить костяк команды"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябов заявил, что клуб постарается сохранить костяк команды на следующий сезон, и не будет делать серьезных изменений в составе. Руководитель отметил, что надеется на мастерство канадских хоккеистов во время плей-офф.

– На следующий сезон планируем сохранить костяк команды, у большинства хоккеистов, которые определяют нашу игру, либо есть контракты, либо истекают, но они являются ограниченно свободными агентами, и мы намерены их сохранить, – цитирует ТАСС Рябова. – Неограниченно свободными агентами являются единицы. По итогам стадии плей-офф станет понятно, кому мы сможем предложить новые соглашения, особенно это касается иностранцев, в первую очередь будем ориентироваться на их игру в плей-офф. Здесь есть, за что бороться во всех смыслах – и за результат в текущем сезоне, и за новые условия в контрактах.

Когда проводилась селекционная работа, тренер пожелал, чтобы у нас в составе были канадские хоккеисты, мы особенно на них рассчитываем в плей-офф, так как у них богатый опыт выступления в кубковых матчах, надеемся, что они будут хороши именно в матчах на вылет. Не меньшие надежды возлагаем и на других легионеров, у нас есть замечательный чешский вратарь Якуб Коварж и защитник сборной Словакии Михал Чайковски. В регулярном чемпионате мы обыграли почти всех фаворитов сезона, в том числе и СКА, это говорит о том, что мы способны играть с любой командой на равных, если будем верить в себя и избежим травм, у нас достаточно равные по уровню звенья.