Максим Рябков: "Шипачев способен усилить любую команду КХЛ, но "Автомобилист" не готов удовлетворить его финансовые ожидания"

Гендиректор "Автомобилиста" Максим Рябков заявил "СЭ", что клуб не готов подписать контракт с нападающим "Вегаса" Вадимом Шипачевым. Он также добавил, что верит в то, что защитник Никита Трямкин может попасть в состав сборной России на Олимпиаду-2018.

Напомним, Шипачев летом перешел из СКА в "Вегас ", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, забросив одну шайбу. Его дважды отправляли в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

– Вскоре из-за океана может вернуться Вадим Шипачев. У "Автомобилиста" есть желание и возможность подписать одного из лучших центрфорвардов страны?

– Безусловно, Шипачев способен усилить любую команду КХЛ, – сказал Рябков. – Для "Автомобилиста" он стал бы очень качественным усилением, но на данном этапе "Автомобилист" не готов удовлетворить финансовые ожидания этого хоккеиста, циркулирующие в кулуарах рынка.

– Никита Трямкин вызван на Кубок "Карьяла". Верите, что ваш защитник попадет в олимпийский состав?

– Да, верю. Недаром, съездив в августе в Сочи в олимпийскую сборную, теперь он вызван в национальную команду на более статусный турнир. У Никиты есть все шансы, он быстро перестроился с канадских на европейские площадки. Вчера Трямкин выдал шикарный матч – забил в проходе и набрал 4 очка. Мы надеемся, что его рост к февралю будет еще существеннее. Однако выбор игроков – полностью прерогатива штаба сборной. "Автомобилист" со своей стороны сделал все, чтобы у национальной команды была возможность расценивать его кандидатом на Олимпиаду. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Никита Трямкин: "Меня вызвали в сборную? А я и не в курсе"