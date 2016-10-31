Максим Рябков: "Коварж? Будем рассматривать его на будущее"

Генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков в интервью агентству ЕАН не исключил возможность возвращения Якуба Коваржа в команду после увольнения Андрея Разина с поста главного тренера. Также он отметил, что следующий наставник екатеринбуржцев должен приступить к своим обязанностям уже завтра.

– В соцсетях болельщики бурно обсуждают увольнение Разина, и некоторые из них надеются, что после его ухода в "Автомобилист" вернется любимец публики Якуб Коварж. В каком-то из интервью вратарь говорил, что ушел из клуба потому, что его там не захотел видеть именно Разин. Есть ли надежда на его возвращение?

– Не секрет, что были разногласия в предыдущем сезоне, но это было до нашего прихода. Предыдущее руководство посчитало нужным расстаться с Коваржем. Мы же являемся поклонниками этого хоккеиста и будем рассматривать его, как и любого другого качественного игрока, на будущее.

Сейчас никаких предметных разговоров мы вести не можем, потому что у игроков, связанных контрактами с другими клубами, есть свои обязательства, и мы не хотим нарушать этические нормы.

О следующем сезоне, конечно, думать уже пора, но говорить еще рано. У нас сейчас такая ситуация, которая требует полной концентрации на сегодняшней ситуации. На данный момент мы очень рады, что у нас есть возможность спокойно неделю поработать в домашнем режиме и ввести какие-то коррективы по ходу сезона. Мы ожидаем, что первая тренировка под руководством нового тренера пройдет уже 1 ноября.