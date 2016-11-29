Максим Рябков: "Глобальные выводы о работе Крикунова делать рано"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков в интервью "СЭ" отметил, что доволен результатами команды в последних матчах чемпионата КХЛ, но воздержался от глобальных оценок тренерскому штабу во главе с Владимиром Крикуновым. Также один из руководителей клуба посетовал на то, что участие "Автомобилиста" в предновогоднем Кубке Шпенглера досталось по наследству.

– Доволен результатами команды. Берем очки в пяти подряд матчах – результат говорит сам за себя, - сказал Рябков.

– Уже можете дать первую оценку работе нового тренерского штаба во главе с Владимиром Крикуновым?

– Глобальные оценки давать рано. Это сделаем по окончании сезона.

– Какие главные изменения в жизни команды можете отметить?

– Главные изменения произошли в результатах команды. Ввообще, то, что происходит внутри команды, мы не выносим на суд общественности.

– Участие команды в Кубке Шпенглера не пойдет во вред результатам в КХЛ?

– Жизнь покажет. На самом деле участие в этом турнире досталось нам по наследству, договоренности были достигнуты еще в марте. Нам приходится их только выполнять. Будем надеяться, что тренерскому штабу удастся смоделировать ситуацию заранее и участие в Кубке Шпенглера пойдет на пользу нашему выступлению в КХЛ. (Алексей МАКСИМОВ)