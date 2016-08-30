Максим Рябков: "Главное – построение фундамента для клуба"

Директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков, являющийся также директором женского баскетбольного клуба УГМК, в беседе с корреспондентом "СЭ" отметил, что доволен стартом команды в регулярном чемпионате КХЛ и надеется приложить все силы для построения качественного фундамента хоккейного клуба из столицы Среднего Урала, чтобы успехи "Автомобилиста" носили не разовый характер. На старте регулярки подопечные Андрея Разина одержали три победы в четырех матчах.

– Достойно стартовали, находимся в лидерах Восточной конференции, – подчеркнул Рябков. – Радует, что набираем очки в матчах с прямыми конкурентами с "Востока".

– На чем базируются успехи команды на стартовом отрезке?

– На работе тренерского штаба, на том подборе игроков, который у нас есть.

– Вы отдаете себе отчет, что ваш с Андреем Козицыным приход в хоккей из лучшего женского баскетбольного клуба Европы в разы повысит градус ожиданий поклонников "Автомобилиста"?

– Мы понимаем всю меру ответственности от такого шага, но, с другой стороны, главный приоритет для нас сейчас – построение финансово-хозяйственного фундамента для клуба, чтобы он мог расти и развиваться. А если при этом будут показаны достойные спортивные результаты, это будет просто здорово.

– Вы и дальше будете совмещать хоккей и баскетбол?

– Время покажет, этот вопрос будет решаться на уровне акционеров. В этом сезоне, даст бог, сил хватит и на хоккей, и на баскетбол.

– Какой результат "Автомобилиста" по итогам сезона сочтете приемлемым?

– Наша задача – выход в плей-офф. Она уже озвучена президентом клуба, Андрей Разин донес ее до игроков. Все, что больше, – будет очень, очень хорошо. (Алексей МАКСИМОВ)