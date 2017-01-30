Максим Потапов: "Спартак" продолжает настраиваться на игры"

Нападающий "Спартака" Максим Потапов после поражения от "Торпедо" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команду подвели удаления в третьем периоде. По его словам, команда продолжает настраиваться на все игры, несмотря на то что шансов попасть в плей-офф уже нет.

– Матч был равным, но два удаления в третьем периоде, которые соперник смог реализовать, сломали нам игру, – цитирует Р-Спорт Потапова. – До этого моменты были у обеих команд, только "Торпедо" забросило на одну шайбу больше. Можно было побороться. Очень хотели отыграться в третьем периоде, но получилось вот так.

Несмотря на то что шансов на попадание в плей-офф не осталось, играть надо. Все это понимают, на каждый матч настраиваемся, стараемся. Но результата не всегда получается добиваться. Что же касается эпизода с обращением болельщиков, когда они приходили в нашу раздевалку, то это я бы предпочел не комментировать.