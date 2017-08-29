Максим Пестушко: "Югра" не должна была упускать победу в матче против "Динамо"

Нападающий "Югры" Максим Пестушко после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (2:3 ОТ) отметил, что команде нужно наладить дисциплину. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет голевую передачу.

– На самом деле, нам просто не хватило солидности в конце матча. Такие игры, когда ведешь в счете 2:0, мы обязаны солидно доигрывать, – цитирует клубная пресс-служба Пестушко. – Не нужно было давать рижанам шанса, а мы по большому счету так и сделали – дали им шанс. Какие-то моменты они не смогли использовать, а какие-то реализовали.



– Вы совсем недавно присоединились к команде. Тяжело вот так быстро вливаться в игру?



– Если честно, игровой ритм тренировками не наберешь, нужна практика. Но, к сожалению, команда проигрывает, это не очень приятно. Для меня сейчас главное - почувствовать игровой ритм и партнеров. Все-таки ребята сыграли по 10 игр в предсезонке, а я просто тренировался. В этом плане мне немного тяжелее. А физически я чувствую себя хорошо.



– Над какими ошибками, на ваш взгляд, нужно поработать?



– Эта серия игр оказалась для нас неудачной. Все соперники были нам по силам, мы должны были брать больше очков. Я думаю, нам нужно наладить дисциплину. У нас каждую игру нелепые удаления. Например, мы оказываемся вшестером на льду. Если в игре со "Спартаком" мы улучшили игру в обороне и неплохо работали в своей зоне, то дисциплина нас продолжает подводить.