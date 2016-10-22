Максим Пестушко: "Все знаем, что у "Авангарда" есть характер"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б) отметил характер команды. По словам форварда, в овертайме могли и выиграть.

– Мы все знаем, что у "Авангарда" есть характер, мы уже это показывали и в предыдущих встречах, когда вытаскивали игры, – цитирует Пестушко пресс-служба "Авангарда". – В команде из ребят точно никто не сомневается в характере команды. В третьем периоде мы добавили в активности, хорошо реализовали большинство. Это принесло определенный результат. В принципе, могли дожать в овертайме, хотя моменты были и у соперника.

Играть можно со всеми. Питерцы играют сами и дают играть сопернику. Выиграть, конечно же, хотелось, все ребята это понимают. В буллитной серии мастерства оказалось побольше у них.