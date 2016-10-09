Максим Пестушко: "Рад за Илью Зубова. Победная шайба его раскрепостит"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после победы над ЦСКА (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о своей заброшенной шайбе, порадовался за Илью Зубова, гол которого принес победу омичам. Также Пестушко поделился, какой соперник в КХЛ для него самый принципиальный, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Мы всю игру выдерживали удаления, но в моменте с последним удалением немного неправильно сыграли в обороне, поэтому получили гол, – рассказал Пестушко. – Но без удалений никуда, тут нет какого-то противоядия. Нужно играть максимально просто, и сконцентрированно.

– За полторы минуты до конца третьего периода удаление заработали вы. Что было в этом эпизоде и насколько вашей команде пришлось тяжело на последних минутах?

– Немного поговорили с человеком, он толкнул. Получилось так, что я хотел ударить в корпус, но в момент удара он повернулся спиной и получился удар в спину. Поэтому я сам виноват. Надо было контролировать себя.

– Илья Зубов забросил победную шайбу. Насколько это важно для него, как считаете?

– Рад за Илью. Когда долго не забиваешь – это давит. Уверен, заброшенная шайба его раскрепостит, и он начнет класть их одну за другой.

– У "Авангарда" третья победа подряд. Можно сказать, что команда оправилась от неудачной серии из трех поражений подряд?

– Даже после недавней серии из трех поражений у нас не было никакой паники. Мы понимали, что двигаемся в правильном направлении и последние матчи это продемонстрировали.

– На ЦСКА был особенный настрой как на лидера?

– Да нет. Мы готовились к встрече с армейцами как обычно. Очки ведь дают за победу над любым соперником. Разницы нет.

– А для вас вообще есть принципиальный соперник в чемпионате?

– Наверное, "Сибирь".