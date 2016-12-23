Максим Пестушко: "Продолжали играть, несмотря на удаление Канарейкина"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после поражения от минского "Динамо" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что удаление со скамейки главного тренера команды Федора Канарейкина не сказалось на игре омичей. "Авангард" занимает второе место в турнирной таблице "Востока", Минск – четвертый на "Западе".

- Видимо плохо мы лезли на ворота, - сказал Пестушко. - И физически команда соперника была сегодня посильнее. В плане движения они переиграли нас сегодня.

- Удаление тренера сказалось на игре?

- Да нет, спокойно все было в принципе. Продолжали играть.

- "Минск" играл грязно сегодня?

- Судя по удалениям, да, они играли жестко. Не сказал бы, что совсем грязно, но жестко, да.

- Показалось, завелись только в третьем периоде по-настоящему.

- Тяжело сказать. Но сегодня движение было нашей главной проблемой. Они были быстрее.

- Прошлый матч с 9-ю голами не повлиял?

- Бывает такое, что когда в одном матче все залетает, потом сложно. Но мы старались, понимали. Что надо продолжать победную серию. Не получилось. Проблем с настроем не было. Мы готовились к тяжелой игре, знали, что соперник одержал 4 победы подряд. Продолжаем готовиться в штатном режиме. Три очка – они от любого соперника – три очка. (Анна ЛЕВЧЕНКО)