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Максим Пестушко: "При счете 2:2 в матче со "Спартаком" игроки "Авангарда" абсолютно не волновались"

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Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после победы над "Спартаком" (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда потеряла концентрацию в конце второго периода. При этом, по словам Пестушко, игроки "Авангарда" абсолютно не волновались.

– Мы начали очень здорово, но в конце второго периода потеряли нить игры, – подчеркнул Пестушко. – Соперники смогли перевернуть матч. Но получилось снова как в Москве. Там мы тоже были впереди, потом нас догнали, но мы все же вырвали победу.

– Во втором перерыве тренер кричал?

– Нет, все было абсолютно спокойно. По игре мы не проигрывали. Потеряли концентрацию, а это поправимо. Поэтому мы просто спокойно вышли, уверенные в своих силах. У нас уже были такие игры. Тот же матч в Москве. Поэтому мы абсолютно не волновались.

– Какой из трех предстоящих матчей на выезде кажется вам наиболее сложным?

– Тяжело сказать, ведь в этом сезоне мы ни с кем из этих соперников не играли. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

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