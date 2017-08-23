Максим Пестушко подписал контакт с "Югрой"

"Югра" заключила контракт с нападающим Максимом Пестушко, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения с 32-летним игроком рассчитан на один сезон. Хоккеист будет выступать под 85-м номером.

Минувший сезон Пестушко провел в "Авангарде", набрав 28 (12+16) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. Он также записал на свой счет две результативные передачи в 12 встречах плей-офф.

"Югра" также расторгла контракт с форвардом Александром Васильевым по взаимному согласию сторон.