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09:58 | Хоккей — КХЛ

Максим Пестушко подписал контакт с "Югрой"


"Югра" заключила контракт с нападающим Максимом Пестушко, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения с 32-летним игроком рассчитан на один сезон. Хоккеист будет выступать под 85-м номером.

Минувший сезон Пестушко провел в "Авангарде", набрав 28 (12+16) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. Он также записал на свой счет две результативные передачи в 12 встречах плей-офф.

"Югра" также расторгла контракт с форвардом Александром Васильевым по взаимному согласию сторон.

Дополнительная информация

https://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2405

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Материалы других СМИ
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