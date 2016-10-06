Максим Пестушко: "От "Авангарда" немного отвернулась удача"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (2:1 Б) посетовал на отсутствие удачи в третьем периоде.

– Знали, что у "Сибири" на буллиты всегда выходит Красиков?

– Кстати, не знал. Никак его не разбирали.

– У вас хороший бросок в дальнюю девятку. Почему сегодня решили обыгрывать вратаря?

– Потому что и вратари просматривают нападающих. Надо всегда что-то менять. Хорошо получилось, к сожалению, в пустой угол не попал.

– Много моментов было в третьем периоде. Почему не удалось справиться в основное время?

– Немного удача отвернулась. И штанги, и все было. Не повезло чуть-чуть. (Анна ЛЕВЧЕНКО)