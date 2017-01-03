Максим Пестушко: "Матч против "Динамо" не был для меня принципиальным"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после поражения от московского "Динамо" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что исход встречи решила игра в большинстве. Также хоккеист отметил, что матч против столичной команды перестал быть для него принципиальным, несмотря на его долгое выступление в составе клуба.

– В начале мы друг к другу присматривались, – сказал Пестушко. – Но потом команды разогнались. Все решило большинство. Они забили два гола. А мы нет. Отсюда и результат.

– Насколько принципиальным был лично для вас матч с "Динамо"?

– В Москве был принципиальнее. Сегодня для меня был обычный матч.

– Не обидно проигрывать, когда превосходство по броскам было двукратным?

– Обидно конечно. Но бывают таким матчи, ничего не поделаешь.

– Тяжело вкатываться после праздников?

– Всегда после паузы тяжелее. И после прошлой паузы так было. Дай бог, чтобы одна игра была неудачной. Дальше, думаю, исправим ошибки и будем играть по другому.

– Как поддержка трибун сегодня?

– Это, конечно, классно было. Давно не видел полных таких трибун. Хотелось бы, чтобы на все матчи так болельщики ходили. Для Омска сегодня был очень принципиальный соперник, поэтому, огромное спасибо болельщикам. Они очень нас поддержали. Думаю, мы ответим им игрой.

– Правда ли, что команда особо готовилась к этому матчу и лед был и 30 и 31 декабря?

– Ну, не то, чтобы специально. Просто предстоял серьезный матч. И до этого мы отдохнули пару дней. (Анна ЛЕВЧЕНКО)