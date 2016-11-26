Максим Пестушко: "Индивидуальные ошибки решили исход матча "Авангард" – "Ак Барс"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после поражения от "Ак Барса" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что исход матча решили индивидуальные ошибки хоккеистов. Игрок добавил, что его команда играла на равных с соперником.

– Индивидуальные ошибки решили исход матча. А так в принципе была равная игра. "Ак Барс" всегда хорошо держит шайбу, но и мы сегодня неплохо держали, возили их в зоне, набрасывали, добивали. Так что в этом плане, я думаю, команды были равны.

– Соперник сегодня много провоцировал? Тяжело было сдерживаться?

– Нет. Пара провокаций было в начале и все. Это рабочие моменты.

– Оцените игру в третьем периоде?

– В третьем периоде игра шла до ошибки. Старались не совершать их. Но в овертайме, к сожалению, потеря на синей линии привела к контратаке и мы пропустили гол.

– Во втором периоде, показалось, команда немного подсела?

– Мы перестали играть в силовую игру. В первом периоде мы хорошо играли в тело, навязывали силовую борьбу. В этом плане мы остановились и наверное дали им воздуха.

– В плане скорости все три периода получились?

– Я думаю, да, мы играли на равных.

– Почему с топ-командами в этом сезоне всегда получаются хорошие матчи, но победить не удается?

– Мелочей не хватает. Все от них зависит. С психологией все в порядке. Надо оценивать свои действия и больше не допускать таких ошибок. (Анна ЛЕВЧЕНКО)