Максим Пестушко: "ЦСКА не удивил"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (2:3) отметил равный характер встречи, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– К сожалению, мы пропустили быстрый гол в первом периоде, – сказал Пестушко. – Но ничего страшного. Сегодня был достаточно равный матч, и в первом периоде нам удалось быстро вернуться в игру. Но, к сожалению, проиграли сегодня.

– Гол ЦСКА можно было засчитывать?

– Раз судьи засчитали, значит можно. Какая разница, что я думаю на эту тему. Бесполезно что-то говорить, раз шайба засчитана.

– ЦСКА удивил в этих двух матчах?

– Нет, мы такой игры и ждали. И в Москве тоже были готовы к их активной силовой игре, с обилием борьбы. Думаю, мы не уступали ни в чем, а в Москве, может, и чуть превосходили в этом компоненте. Армейцы так и играют последние годы.