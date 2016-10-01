Максим Пестушко: "Боялся не попасть в пустые ворота"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко признался, что его команда играла по счету в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (3:1). Также он отметил, что большое количество удалений в концовке сломало "ястребам" игру.

– Мы проиграли много матчей до этой встречи и понимали, сегодня нужно играть по счету, – сказал Пестушко. – Не бежать забивать дальше, когда вели в счете, а ждать ошибки соперника. Что сегодня и получилось.

– Психологическая обстановка была напряженной перед этой игрой?

– Честно говоря, нет. Мы понимаем, что эта неудачная серия должна была закончиться. Обстановка была рабочая, никакой паники не было.

– Возвращение Соботки принесло позитив?

– Выиграли, значит позитивно.

– После того, как повели в счете 2:0, вы раскрепостились, но не сумели развить успех. Почему?

– К сожалению, да, реализация моментов во втором периоде у нас хромала. Хорошо, что выиграли.

– В третьем периоде было сложно, удаления пошли.

– Да, мы чуть не сломали себе игру этими удалениями. Хорошо, что выстояли. Мы понимаем, что нельзя давать таких шансов сопернику, но сегодня да, позволили им вернуться в игру.

– После победы психологически стало проще?

– Конечно, все довольны, тем более у нас впереди пауза. Сможем набраться эмоций, немного восстановиться. И с новыми силами продолжать радовать болельщиков.

– Впереди "Сибирь", принципиальный соперник для Омска.

– Сибирское дерби, да? Будем стараться.

– Пять дней отдыха сейчас необходимы команде?

– Думаю, да. Тяжелая серия, игры через день. Усталость накопилась, так что да, эти несколько дней нам нужны.

– Когда бросали по пустым воротам, чувствовали, что попадете?

– А у меня была с этим проблема. Я очень давно не забивал в пустые ворота. Да, боялся не попасть. Можно было и с партнером сыграть, но все же решил сам попробовать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)