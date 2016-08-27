Максим Пестушко: "Авангард" воспользовался тем, что "Барыс" немного подсел"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко после победы над "Барысом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда старалась сыграть на ноль. Напомним, омский клуб одержал третью победу кряду на старте сезона.

– Во втором периоде мы прибавили в скорости. До этого, можно сказать, подстраивались под вялотекущий хоккей "Барыса". Но потом поговорили в раздевалке и все-таки прибавили в скоростях. Команда соперников немного подсела, и мы этим воспользовались.

– Третий период также по скорости был хорош.

– Видимо, неплохо поработали летом. Силы пока есть.

– Почему не получилось удержать "сухой" счет?

– Немного недоработали в конце. Очень хотели, чтобы Фурх сыграл на ноль. К сожалению, не получилось.

– Насколько нашли взаимопонимание с партнерами по первому звену?

– В принципе, ребята мастеровитые, поэтому проблем особых не возникло. Привыкание прошло быстро достаточно. Но, конечно, есть и в чем добавлять. (Анна ЛЕВЧЕНКО)