Максим Осипов: "Восемь лет назад не поверил бы, что буду играть с китайским клубом в КХЛ"

Защитник "Торпедо" Максим Осипов после победы над "Куньлунем" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отдал должное сопернику. Также он отметил, что нижегородцы не пытались играть на удержание с дебютантом лиги.

– Считаю, что в большинстве мы сыграли удачно – реализовали "лишнего" в первых двух периодах. Это помогло довести до победы непростой матч, – цитирует пресс-служба "Торпедо" Осипова. – Завтра подробно разберем все наши ошибки.

– Было ощущение, что последние десять минут "Торпедо" играло на удержание счета.

– Я так не думаю. Скорее, команда успокоилась и стала играть более рационально. А сопернику надо было спасать матч, и он заиграл гораздо активнее.

– Какое впечатление оставил "Куньлунь"?

– Хорошая команда. Тренеры нас предупреждали, что соперник прилично играет в большинстве. Поэтому мы старались не зарабатывать лишних удалений и строго играть в меньшинстве.

– Вы знаете, сколько в "Куньлуне" китайцев?

– Заявлено четыре. Но в играх участвуют два-три.

– Выходит, соперника вы изучили подробно. Если бы восемь лет назад (в год основания КХЛ) кто-нибудь заявил вам, что когда-нибудь вы будете играть в регулярном чемпионате с китайским клубом, какой была бы ваша реакция?

– Слова этого человека я бы не воспринял всерьез.