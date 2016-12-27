Максим Осипов: "В день юбилея "Торпедо" победа была особенно необходима"

Защитник "Торпедо" Максим Осипов после победы над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2) отметил поддержку болельщиков. Также он считает, что выигрывать в день рождения клуба было необходимо.

– Матч получился для нас очень сложным, – цитирует пресс-служба клуба Осипова. – В первом периоде играли также, как и в двух предыдущих поединках. У нас мало что получалось. Но во втором периоде все же нашли игру, нашли эмоции и в итоге сумели дожать соперника. Да и болельщики нам здорово помогли, подогнали команду. Эта победа была нужна всем.

– 26 декабря исполнилось 70 лет "Торпедо". Для вас это стало дополнительным стимулом?

– Для нас дополнительным стимулом является уже то, что на матч приходят пять тысяч болельщиков, и они отчаянно поддерживают команду. А 70 лет, безусловно, большое событие. В этот день победа была особенно необходима.