Максим Осипов: "Матч против "Спартака" поднял настроение"

Защитник "Торпедо" Максим Осипов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:1) отметил, что в стане соперника ощущалась какая-то подавленность. По его словам, большое количество голов подняло нижегородцам настроение.

- Такие матчи поднимают настроение, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Осипова. - Мы выиграли, много забили... Хотя я не скажу, что игра была на больших скоростях и выдалась слишком напряженной. Соперник, конечно, старался, боролся, но все же ощущалась какая-то подавленность. Но я бы не хотел вдаваться в комментарии по поводу игры "Спартака", пусть москвичи сами это сделают. А мы должны беспокоиться о своей игре. У нас далеко не все получалось в матче. Например, во втором периоде мы играли не в свой хоккей, сбились на темп игры соперника. Но в третьем периоде все же нашли в себе силы и дожали "Спартак".